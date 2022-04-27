سويسرا تجمد أصولا روسية بقيمة 9 مليارات دولار بسبب حرب…

سي ان بي سي _ ذكرت صحيفة نويه تسورشر تسايتونج السويسرية اليوم الأربعاء، أن حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات بسبب حرب أوكرانيا، ارتفع إلى حوالي تسعة مليارات فرنك سويسري، أي نحو 9.34 مليار دولار، دون أن تذكر مصادرها.

ويزيد ذلك بنحو 1.5 مليار فرنك عما أفادت به السلطات السويسرية في السابع من أبريل.

وبحسب ، لم ترد الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطبيق العقوبات حتى الآن على التقرير.

وفي انحراف حاد عن الحياد التقليدي للبلاد، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على الروس المتورطين في الحرب الأوكرانية.

وتقول روسيا إنها شنت “عملية عسكرية خاصة” لنزع السلاح الأوكراني.

وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة لشن حرب أودت بحياة الآلاف وشردت ربع سكان أوكرانيا.