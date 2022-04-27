في نقاط .. أبرز قرارات وتصريحات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار…

دوت الخليج – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات والتكليفات، في كلمة ألقاها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء والشخصيات العامة وممثلي القوى السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين. وتنشر بوابة دوت الخليج جورنال أبرز تصريحات وتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في النقاط التالية: – تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي؛ لجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري. – تكليف الحكومة بوضع خطة عمل عاجلة لخفض حجم الدين وعجز الموازنة. – تكليف الحكومة بوضع رؤية شاملة لتطوير البورصة المصرية. – طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي. – تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات. – القوات المسلحة كانت تنفق مليار جنيه شهريا، لمدة 84 شهرا، لمواجهة الإرهاب. – مسلسل الاختيار يعرض ما حدث في الواقع خلال ذلك الوقت. – استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات. – دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها ساهم في الحفاظ على الدولة المصرية. – المرحلة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد. – تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة. – إطلاق مبادرة لتوطين ودعم الصناعات المحلية والحد من الواردات مع منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات. – توجيه أجهزة الدولة بدعم تحالف العمل الأهلي. – التوجيه بتعزيز أوجه الدعم لمزارعي القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية. – التوجيه بإعادة عمل لجنة العفو الرئاسي. – تكليف الوزارات بمواصلة إقامة المعارض التي تطرح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. – تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإدارة حوار موسع حول القضايا الوطنية ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية. – استكمال دفع مديونيات الغارمات والغارمين بمبلغ 45 مليون جنيه. – الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت صدمة اقتصادية عالمية. – لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والسكر وما نحصده من الأراضي الزراعية يكفينا لمدة عام.

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