انت الان تتابع خبر بهذه الصواريخ دمرت روسيا شحنة الأسلحة الغربية لأوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دمرت القوات الروسية بصواريخ "كاليبر" مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألمنيوم في زابوروجيه بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة طويلة المدى من طراز كاليبر أطلقت من البحر، دمرت حظائر للطائرات في أرض مصنع زابوروجيه للألمنيوم احتوت على دفعة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية للقوات الأوكرانية".

وأضاف كوناشينكوف في إفادة يومية قدمها للصحفيين صباح اليوم الأربعاء، أن طيران الجيش الروسي استهدف 59 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأدت ضربات القوات الجوية الفضائية الروسية خلال الليل إلى مقتل أكثر من 120 من عناصر الوحدات القومية المتطرفة وتدمير 35 قطعة من المدرعات، إضافة إلى منظومة Buk-M1 للدفاع الجوي.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بينها اثنتان من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا أو".

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الصاروخية المدفعية أنجزت 573 مهمة إطلاق نار في أوكرانيا خلال الليل وأصابت جراءها ️432 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية و67 موقعا مدفعيا وبطاريتين لراجمات الصواريخ و7 مستودعات ذخيرة.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة أوكرانية، و110 مروحيات، و607 طائرات بدون طيار، و273 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2596 دبابة ومدرعة أخرى، و296 راجمة صواريخ، و1134 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2413 مركبة عسكرية خاصة.