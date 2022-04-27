انت الان تتابع خبر ارتفاع فاتورة الاردن النفطية لـ 347 مليون دينار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 43.6 بالمئة، في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأربعاء، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 347 مليون دينار في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 242 مليون دينار.

وتصدر ديزل (سولار) سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 94 مليون دينار، تلاه النفط الخام (بترول) بنحو 85 مليون دينار، ثم الغازات النفطية بنحو 78 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط (البنزين) 75 مليون دينار، وزيوت التشحيم نحو 6 ملايين دينار، والكاز 9 مليون دينار.