الحكومة تبحث زيادة الاستثمار المؤسسي والتأمينات والبريد في…

دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الاستثمار المؤسسي، خاصة الحكومي، في سوق الأوراق المالية، مضيفا أنه يسهم إلى حد كبير في تحقيق استقرار الأسواق، كما يلعب دورا رئيسيا في طمأنة المستثمرين المصريين وغير المصريين على حد سواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاجتماع بحث سبل زيادة نسبة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في سوق الأوراق المالية، في ظل ما أثبتته التجارب الدولية كافة بأن استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات من خلال أسواق الأوراق المالية على فترات زمنية طويلة تحقق عوائد تراكمية كبيرة، تساعد إدارة هذه الصناديق على سد الفجوات الاكتوارية.

وأضاف: ستشهد الفترة المقبلة ترتيب لقاءات لتعريف مسئولي ومديري مختلف المؤسسات وصناديق التأمينات والمعاشات بكيفية ومزايا الاستثمار من خلال أسواق الأوراق المالية، وبحث آليات التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة لتسريع وتيرة عملية زيادة استثماراتها من خلال سوق المال.

وتابع فريد أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يسهم في زيادة عمق السوق، ويوفر سيولة إضافية، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، وذلك على غرار ما يحدث في الأسواق الدولية التي تستحوذ بها استثمارات المؤسسات خاصة المعاشات والتأمينات على النصيب الأكبر.

وفي ختام الاجتماع، رحب رؤساء الصناديق بما تم طرحه مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل إجراءات التوسع في الاستثمار في البورصة، مشيرين إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورؤساء عدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

كما شارك في الاجتماع: الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، وباسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، وممثلين عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس وكذلك ممثلين عن جهات وشركات أخرى.