ألمانيا تعتزم استبدال كل إمدادات النفط الروسي في غضون أيام

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العربية نت _ قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء، إن النفط الروسي حاليا يشكل 12% فقط من إمدادات ألمانيا، مضيفا أن أكبر اقتصاد في أوروبا يأمل باستبدال كل شحنات النفط من روسيا في غضون أيام.
وكان هابيك يتحدث إلى الصحفيين أثناء زيارة إلى بولندا لمحادثات حول أمن الطاقة، وفق .
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، أمس الاثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز يرتفع وسيواصل الارتفاع للتعويض عن كميات من النفط الروسي تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا لم تعد تصل إلى السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
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