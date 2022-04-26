انت الان تتابع خبر اسعار الذهب في السعودية تحقق أقوى موجة نزول لأول مرة منذ اشهر ويصل سعره الى هذا الحد في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استمرت أسعار الذهب صباح اليوم في السعودية، بالانفخاض حيث شهدت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، انخفاضا جاء تزامنا مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

حيث وصل سعر أونصة الذهب اليوم 1903 دولار عن أسعار الامس، التى بلغت 1922 دولار ويتأثر سعر الذهب عالميًا بمدى رفع وخفض قيمة الدولار.

فهو يعد في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، وغيرها من العملات.

فكلما ارتفعت قيمة العملات انخفض سعر الذهب عالميًا، بينما إذا تراجعت قيمة العملات ارتفع سعر الذهب، في حين أن السوق المحلي بالمملكة يتأثر طردياً بالسوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 26 أبريل 2022 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 229.44 ريال 61.18 دولار

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 210.32 ريال 56.08 دولار

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 200.76 ريال 53.54 دولار

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 172.08 ريال 45.89 دولار

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 133.84 ريال 35.69 دولار.

سعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

انحفض سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع7،136.25 ريال 1,903.00

وسعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 7،140.00 ريال 1,904.00 دول