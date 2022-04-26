مال وأعمال

النصر للإسكان وسكوب العالمية توقعان عقد تطوير كورنيش المقطم…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد شراكة مع مؤسسة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.

predco_adv_2021

وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، لتصل تكلفة المشروع لحوالي 32 مليار جنيه، بينما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه.

Edita2021

وقع العقد عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا، وعن النصر للإسكان والتعمير المهندس محمد عبد المقصود، وعن سكوب العالمية الهندسية- المهندس عبد الرحمن السويلم، والمهندس علاء خضر.

hapiSaloun

ويأتي المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلًا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر للإسكان وسكوب العالمية توقعان عقد تطوير كورنيش المقطم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا