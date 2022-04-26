النصر للإسكان وسكوب العالمية توقعان عقد تطوير كورنيش المقطم…

وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد شراكة مع مؤسسة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب. وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، لتصل تكلفة المشروع لحوالي 32 مليار جنيه، بينما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه. وقع العقد عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا، وعن النصر للإسكان والتعمير المهندس محمد عبد المقصود، وعن سكوب العالمية الهندسية- المهندس عبد الرحمن السويلم، والمهندس علاء خضر. ويأتي المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلًا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

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