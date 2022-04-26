انت الان تتابع خبر اليورو يهبط لأدنى مستوى في 25 شهراً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هبط اليورو اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في 25 شهرا مقابل الدولار، مع تزايد الضغوط على العملة الأوروبية، بسبب الحرب في شرق أوكرانيا، والتصريحات المتبانية من البنك المركزي الأوروبي.

ووفقا لرويترز، هبط اليورو اليوم إلى نحو 1.0642 دولار، وهو أضعف مستوى سجلته العملة الأوروبية منذ أذار 2020.

وأدلى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي بتصريحات متباينة، الجمعة الماضي، حيث أعطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعض الإشارات على الميل للتيسير بالقول إن البنك قد يحتاج إلى خفض توقعاته للنمو.

جاء ذلك بعد انضمام نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس المعروف بميله للتيسير إلى عدد متزايد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع سعر الفائدة في تموز.