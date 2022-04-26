وزيرة التجارة تبحث مع شركة ليوني الألمانية فرص تصنيع كابلات…

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات، برئاسة المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة، لاستعرض خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري، بمشاركة الدكتور أنيس كمون- الرئيس التنفيذي لفرع الشركة بمصر، وحاتم العشرى- مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأكدت وزيرة التجارة، حرص الحكومة على تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها وتوفير الإمكانيات اللازمة كافة، للنهوض بها من خلال تعزيز مزاياها التنافسية، الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركز إقليمي لهذه الصناعة الهامة.

ولفتت إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد استراتيجية صناعة السيارات المصرية والتي تقدم حوافز عدة لشركات تصنيع السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية والشركات المغذية لها.

وأوضحت جامع أن الشركة تتمتع بانتشار جغرافي متميز بالسوق المصري فهي تعمل في المنطقة الحرة بمدينة نصر ومدينة بدر ومدينة أسيوط، وهو ما يتوافق مع توجهات ومستهدفات الدولة المصرية بأهمية إحداث تنمية في محافظات الصعيد، وتوفير فرص العمل اللائق وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.

وأكدت إلى أن الوزارة بأجهزتها كافة لا تألو جهداً في دعم الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري وبذل كل الجهود الممكنة لتذليل أي عقبات تقف حائلًا دون انسياب عملها بالسوق المصري.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية استفادة الشركة من حزمة الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، التي تتضمن حوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، مؤضحة أن برنامج مساندة صادرات السيارات الذي تم اقراره العام الماضي بقيمة 500 مليون جنيه، يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الانتاج والتصدير للاسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية واقليمية.

ومن جانبه أوضح المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب لشركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات، أن الشركة لديها أكثر من 100 مقر إنتاجي فيما يزيد على 30 دولة وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على مستوى العالم.

وأشار أن الشركة تعمل في مصر منذ 25 عاماً وتمتلك 14 مصنعاً منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ومصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ومصنع بمدينة أسيوط، بإجمالي عمالة تبلغ 5600 عامل، ويستفيد من منتجاتها أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيارات.

وأكد سنبجلر حرص الشركة على تعزيز مكانتها بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة، والحفاظ على قدرات الشركة التنافسية وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة، خاصةً وأن إجمالي صادرات الشركة بلغ خلال عام 2021 حوالي 100 مليون يورو.