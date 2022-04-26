قفزة كبيرة لسعر الريال السعودي والدولار أمام الجنيه المصري وهذا هو الحد الذي وصل إليه سعر الجنيه في تعاملات اليوم!

تلاها بعد ذلك استقرار في سعر الدولار منذ ذلك اليوم وحتى تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022، طبقا لآخر تحديث.

أعلى سعر لـ شراء الدولار

قدم مصرف أبو ظبي أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.56 للشراء و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار 18.55 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.52 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 18.52 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري 18.51 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه

وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه 18.4 جنيه للشراء و 18.5 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي، يليه بنكا التنمية الصناعية والبركة إذ سجلا نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

وبلغ سعر الدولار بنوك "HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، المشرق، ميد بنك، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم، العربي الإفريقي الدولي" نحو 18.5 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار 18.52 جنيه للشراء و 18.6 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB".

البنك المركزي المصري

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي أسعار الفائدة بنسبة 1% وأعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.47 جنيه.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.