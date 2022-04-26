انت الان تتابع خبر الطلب الاستثماري يرفع الدولار لأعلى مستوى في عامين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع الدولار بالسوق الأميركية العالمية الثلاثاء، مقابل سلة من العملات، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع، مسجلا أعلى مستوى في عامين، في ظل الطلب الاستثماري القوي عليه، وبفضل تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي، وفقا لوول ستريت جورنال.

وارتفع مؤشر الدولار الثلاثاء، بنسبة 0.25 بالمئة إلى مستوى 101.96 نقطة الأعلى منذ آذار 2020، من مستوى الافتتاح عند 101.72 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 101.51 نقطة.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية ( وول ستريت - نيويورك)، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى خلال الأربعة الأيام الأخيرة، لكنها بقيت قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع، والمسجل بالأمس ،حيث الضغط الشديد الناتج عن ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.

كما ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4 بالمئة إلى 1907.40 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1898.27 دولار ، وسجلت أدنى مستوى عند 1895.70 دولار للأونصة.

أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية في "وول ستريت" وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 25 آذار الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار المقبل 0.44 بالمئة لتتداول عند مستويات 99.07 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاح عند مستويات 98.64 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات أمس عند مستويات 98.54 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران المقبل 0.52 بالمئة لتتداول عند 103.10 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 102.57 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 102.32 دولار للبرميل.