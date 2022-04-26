انت الان تتابع خبر دوج كوين تستعيد مكانتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بينما تشهد العملات الرقمية الكبرى تراجعاً، تحت وقع ضغوط شديدة تجتاح سوق العملات المشفرة بقيادة البتكوين التي يتم تداولها قريباً من مستويات الـ 38 ألف دولار، يتوقع أن تستعيد العملة الشهيرة دوج كوين قدرتها مرة أخرى، تزامناً مع التوقعات بقرب تنفيذ إيلون ماسك لصفقة الاستحواذ على تويتر خلال ساعات.

وارتفعت دوج كوين تزامنا مع تدفق الأخبار التي تنبأت باتمام الصفقة لتقفز من قاع 0.123 دولار إلى المستويات الحالية 0.1412 دولار بارتفاع بلغت نسبته 14% في أقل من ساعة.



وتزامن ارتفاع العملة مع صعود هائل في حجم التداول على العملة التي يتبناها إيلون ماسك حيث سجلت 1.75 مليار دولار مقابل متوسكط أحجام تداول على مدار اسبوع في حدود 500 مليون دولاراً.



وكانت أسهم تويتر التي يمتلك فيها إيلون ماسك 9.2% قفزت في تعاملات ما قبل افتتاح الجلسة، الإثنين، بعد صدور تقارير بأن الشركة لديها الاستعداد لقبول عرض الاستحواذ المقدم من إيلون ماسك مقابل 43 مليار دولاراً.



وبينت التقارير أن تويتر ستقبل بالصفقة التي تقدم بها ماسك بعد الكشف عن مصادر للتمويل، وحصوله على تمويل قيمته 46.5 مليار دولار من بنوك أمريكية، بخلاف تعهد ماسك بتوفير 21 مليار دولاراً.



حيث قال إيلون ماسك "إنه جمع أكثر من 46 مليار دولار لتمويل عرضه لشراء تويتر، من مورجان ستانلي وبنك أوف وفقًا لإيداع الأوراق المالية".

وويذكر أنه وخلال تعاملات ما قبل افتتاح الجلسة في وول ستريت، قفز سهم تويتر بنحو 6% إلى 51.68 دولار.

وقبل أن يستحوذ ماسك على حصة في أسهم تويتر، صرح عن نيته "إدراج العملة الرقمية في نظام الإكراميات على تويتر او اي منصة أخرى يمتلكها"