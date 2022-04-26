انت الان تتابع خبر اسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الثلاثاء، 38.6 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 37.10 دينارا لجهة البيع بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب تجارة وصياغة الحلي والمجهورات

وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 45.4 دينارا و 34.5دينارا على التوالي.

وتالياً التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب تجارة وصياغة الحلي والمجهورات في الاردن: