البلاديوم يهوي 13% بفعل مخاوف من تراجع الطلب.. والذهب يهبط…

– هوت أسعار البلاديوم بما يصل إلى 13% يوم الاثنين مع تضرر توقعات الطلب على المعدن الذي يستخدم في صناعة السيارات من إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 في الصين في حين خطفت زيادات تلوح في الأفق في أسعار الفائدة الأمريكية الأضواء من الذهب.

وعند الساعة 1735 بتوقيت جرينتش، كان سعر البلاديوم في المعاملات الفورية منخفضا 9.7% عند 2144.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ 29 مارس عند 2068.82 دولار.

وهبطت أسواق السلع الأولية بشكل عام مع تزايد المخاوف من أن إغلاقات تستمر لفترة طويلة في مدينة شنجهاي الصينية وزيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستلحقان ضررا بالنمو العالمي والطلب.

والبلاديوم، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالمركبات لكبح الانبعاثات، منخفض حوالي 40% منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل مارس بفعل القلق من أن الحرب في أوكرانيا قد تخفض المعروض من روسيا وهي منتج رئيسي للمعدن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1896.80 دولار للأوقية في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى 1897.90 دولار.

وتضرر الذهب أيضا من صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في عامين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع البلاتين 1.5% إلى 915.99 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 في حين هبطت الفضة 2.1% إلى 23.63 دولار.