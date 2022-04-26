مجلس الوزراء الألماني يساند تأميما محتملا لشركات الطاقة في…

– وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الاثنين على تعديل قانوني سيمِّكن الحكومة من السيطرة على ملكية شركات الطاقة كإجراء ملاذ أخير لتأمين إمدادات في حالة الطوارئ.

وأطلقت ألمانيا، التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية، الشهر الماضي خطة طوارئ لإدارة إمدادات الطاقة في ضوء تفاقم العلاقات مع الكرملين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وما أعقبه من عقوبات غربية انتقامية.

وتلك هي الخطوة الأولى في خطة من ثلاث مراحل قد يترتب عليها توزيع الطاقة بالبطاقات، مع إعطاء أولوية للأسر ومرافق حساسة للبنية التحتية مثل المستشفيات.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان “الأسعار مرتفعة وحالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر وشيكة.. لذلك يجب علينا أن نكون جاهزين لتفاقم الوضع.”

وسيمًكن التعديل الحكومة، التي تسعى حثيثا لتقليل اعتماد ألمانيا على الواردات الروسية، من وضع شركات الطاقة تحت الوصاية القضائية إذا تعرض أمن الطاقة للتهديد.

وتبنت الحكومة بالفعل تلك الاستراتيجية مع جازبروم جيرمانيا لتجارة وتخزين ونقل الغاز التي تخلت عنها جازبروم الروسية.

وقال مصدر حكومي إن برلين تأمل بأن يقر البرلمان التعديل في مايو.