مال وأعمال

ألمانيا ستستدين أكثر من 39 مليار يورو هذا العام بسبب تداعيات…

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العربية دوت نت – قالت مصادر في وزارة المالية الألمانية، الاثنين، إن برلين ستأخذ 39.2 مليار يورو (42.1 مليار دولار) من الديون الإضافية في عام 2022 لمواجهة الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.

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ومن المقرر طرح حزمة الديون الإضافية على مجلس الوزراء يوم الأربعاء، مما سيرفع إجمالي الاقتراض الجديد للعام إلى 138.9 مليار يورو، وفق وكالة فرانس برس.

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وتتجه ألمانيا لخفض توقعات نموها الاقتصادي للعام الحالي إلى 2.2%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.6%، في ظل الحرب في أوكرانيا.

وتوقعت مصادر حكومية أن يرتفع النمو في ألمانيا إلى 2.5% العام المقبل، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية المحدثة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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