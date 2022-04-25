وزيرة الطاقة الأمريكية: 1.5 مليون برميل نفط روسي خرجت من…

– قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، اليوم الاثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز يرتفع وسيواصل الارتفاع للتعويض عن كميات من الخام تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا لم تعد تصل إلى السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت أحدث بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ مارس 2020، إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، قالت الإدارة إن إنتاج النفط الأمريكي قفز إلى 11.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020.