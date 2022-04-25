انت الان تتابع خبر أسعار السمك اليوم.. البلطي رقم 2 بـ 35 جنيه بقي غالي نار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الاسماك ارتفعت أسعار السمك اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 في أسواق التجزئة والجملة، وهذا بسبب زيادة الطلب عليها، وشهدت الأسواق انتعاش كبير، والذي جاء بالتزامن مع احتفالات كل المواطنين بشم النسيم، وشراء كلاً من الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة.

ارتفاع أسعار الأسماك الشعبية

وزادت كثيراً أسعار الأسماك الشعبية التي يقبل على شرائها أصحاب الطبقة المتوسطة، وهي التي تتناسب مع قدراتهم الشرائية على حسب ما تم الإعلان عنه من خلال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك في غرفة القاهرة، وقال إن حركة ارتفاع المبيعات يأتي بسبب زيادة الطلب الذي تحركت اليوم، وبالمقارنة بالأيام الماضية، والتجار ينتظرون عيد الفطر الذي يتزايد فيه الطلب على الأسماك لتعويض شم النسيم.

أسعار السمك اليوم

ومن ناحية أخرى تراجعت المبيعات الخاصة بالفسيخ والرنجة لأن شم النسيم يأتي بالتزامن مع شهر رمضان الجاري، وأسعار الأسماك في سوق العبور تشهد ارتفاع كبير، ويوجد وفرة كبيرة في المعروض وزيادة إنتاج المزارع السمكية، وتأتي الأسعار كما يلي:

-سعر كيلو البلطي رقم 1 تراوح بين 40 – 45 جنيهًا.

– سعر البلطي الشعبي رقم 2 تراوح بين 27 – 35 جنيهًا.

– سعر الفيليه البلطي يتراوح بين 30 إلى 130 جنيهًا.

– سعر قشر بياض تراوح من 90 – 110 جنيهات للكيلو.

– سعر البوري رقم 1 تراوح من 65 إلى 75 جنيهًا.

– سعر البوري رقم 2 يباع بسعر 48 – 60 جنيها.

– بياض أملس 1 (بلدي) 70 – 110 جنيها.

– مازليا كشر يباع بسعر 30 – 50 جنيها.

– وقار يباع بسعر يتراوح بين 90 – 110 جنيهات.

– الجمبري الجامبو يباع بسعر تراوح بين 400 إلى 440 جنيهًا.

– الجمبري المجمد يباع بسعر 90 جنيهًا للكيلو.

– قاروص لوت يباع بسعر 60 – 140 جنيها.

– موزة تباع بسعر يتراوح 50 – 56 جنيها للكيلو.