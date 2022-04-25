انت الان تتابع خبر الفايز: القطاع السياحي سيكون بدأ بالتعافي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكّد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الاثنين، أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي التدريجي وسيكون بعافيته بالقريب العاجل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه "منذ شهر آذار/مارس الماضي بدأ الإقبال على السياحة، والأرقام ضمن المتوقع وصمود القطاع ساعدنا في هذه العودة".

"رفع القيود التام سبب رئيس في التعافي للقطاع وكان هناك تراجع في أول شهرين ولكن في شهر 3 عوض الفروق، كما أن السياحة الخليجية دعمت هذا التعافي"، وفق الفايز.

وأشار الفايز إلى وجود تحديات ومشاكل، مؤكداً أنها لا تختلف عن مشاكل العالم.