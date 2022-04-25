النفط يتراجع إلى أدنى مستوياته في أسبوعين بعد تعزيز الإغلاق…

وكالات _ تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين الاثنين 25 ابريل ،لتواصل خسائرها في الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من تمديد تدابير الإغلاق لمكافحة كورونا في شنغهاي، والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية والتي ستؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.63 دولار أو 4.3% إلى 102.02 دولار للبرميل ولامست 101.94 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى منذ 12 أبريل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4.11 دولار أو 4% إلى 97.96 دولار للبرميل.

وتراجع النفط أيضاً مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز الدولار، مما يجعل السلع المسعرة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

هذا وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط ما يقرب من 5% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام برنت بشدة بعد أن بلغ الشهر الماضي 139 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 2008.