إنتاج الصين من النفط الخام يرتفع بنسبة 4.4% خلال الربع الأول…

شينخوا _ أظهرت بيانات صادرة من الهيئة الوطنية للإحصاء أن إنتاج الصين من النفط الخام شهد توسعا مطردا بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام.

وذكرت الهيئة أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 51.19 مليون طن في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام.

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات النفط الخام بشكل أكبر خلال هذه الفترة. واستوردت الصين، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط في العالم، 127.85 مليون طن من النفط الخام بانخفاض 8.1 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن إنتاج الصين من النفط الخام ارتفع في شهر مارس وحده بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي إلى 17.71 مليون طن، بينما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 14 في المائة إلى 42.71 مليون طن.