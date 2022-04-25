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شركة توتال إنرجيز الفرنسية تشحن خام أبوظبي إلى أوروبا في…

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_ ذكرت مصادر تجارية اليوم الاثنين، أن وحدة شحن تابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، استأجرت بصفة مؤقتة ناقلة لتحميل خام أبوظبي في أوائل مايو إلى أوروبا، في خطوة نادرة.

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وأضافت المصادر أن عملية المراجحة لخام الشرق الأوسط إلى أوروبا، بدأت بعد أن تجنب المشترون الأوروبيون النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

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وكانت “توتال” قالت الشهر الماضي، إنها لن تجدّد عقود توريد الغاز والنفط الخام الروسية لمصفاة التكرير ليونا Leuna الألمانية، وإنها تنوي استبدالها بواردات من السعودية وبولندا.

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وتعمل مصفاة ليونا بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف برميل يومياً حيث يتم تغذيتها بالنفط الروسي عبر خط أنابيب Druzhba.

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وأوضحت شركة توتال أن إنهاء إمداداتها التعاقدية طويلة الأجل، يعني أنه سيتم استيراد آخر منتجاتها النفطية من روسيا مع نهاية هذا العام.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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