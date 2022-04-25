مستجدات اسعار النفط عالميا

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الرياض - احمد صلاح - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الاثنين لأكثر من 3 بالمئة في السوق الأميركية العالمية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأعلى له منذ 25 آذار 2020، وفقاً للعلاقة العكسية بينهم، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين، من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار المقبل 3.49 بالمئة، لتتداول عند مستويات 97.96 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 101.38 دولار للبرميل، علما أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 102.07 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران المقبل 3.25 بالمئة لتتداول عند 102.41 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 105.74 دولار للبرميل، علما بأن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.65 دولار للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.56 بالمئة إلى 101.63 مقارنة بالافتتاحية عند 101.07، بينما المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 101.22.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب، اليوم الاثنين، نحو 1 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت -نيويورك) وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى له منذ 25 من آذار2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات عن الاقتصاد الأميركي.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران المقبل 0.88 بالمئة لتتداول عند 1915.00 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1931.90 دولار، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولاتها الأسبوع الماضي عند 1934.30 دولار للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.61 بالمئة إلى 101.68 مقارنة بالافتتاحية عند 101.0.