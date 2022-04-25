مال وأعمال

صندوق الثروة العماني يقسم أصوله إلى محفظة محلية وأخرى أجنبية

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– ذكرت وكالة الأنباء العمانية، يوم الأحد، أن جهاز الاستثمار العماني قسَّم أصوله إلى محفظتين واحدة للأصول المحلية والأخرى للأجنبية.

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ونقلت الوكالة عن عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس الجهاز، قوله إن “محفظة الأجيال” التي تتكوّن من الأصول الخارجية وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، إضافة إلى العقارات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.

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وأضاف أن “محفظة التنمية الوطنية” ستتولى إدارة جميع الأصول والشركات المحلية، والتي يزيد عددها على 160 شركة وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة.

كانت سلطنة عمان قد أسست الجهاز في عام 2020 لامتلاك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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