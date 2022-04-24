وزير التموين: مصادرة أي سيارة تنقل قمحا من محافظة إلى أخرى…

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إسلام سالم – وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين، بمصادرة أي سيارة تنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.
وأضاف المصيلحي، في بيان للوزارة اليوم، أن كل من يجمع القمح للإتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الأقماح المحلية هذا العام.
وكانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الاشخاص جمع قمحا الأقماح للإتجار به بعيدا عن الجهات المسوقة المعنية، التي أقرها وزير التموين، وجرى مصادرة الكمية المضبوطة، والتي تصل إلى 6 آلاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
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