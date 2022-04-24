وزير التموين: مصادرة أي سيارة تنقل قمحا من محافظة إلى أخرى…

إسلام سالم – وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات ‏بالتعاون مع مباحث التموين، بمصادرة أي سيارة تنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.

وأضاف المصيلحي، في بيان للوزارة اليوم، ‏أن كل من يجمع القمح للإتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقا للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الأقماح المحلية هذا العام.

وكانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الاشخاص جمع ‏قمحا الأقماح للإتجار به بعيدا عن الجهات المسوقة المعنية، التي أقرها ‏وزير التموين، وجرى مصادرة الكمية المضبوطة، والتي تصل إلى 6 آلاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.

‏يذكر أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 ‏لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.‏