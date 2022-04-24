أسعار الذهب في سلطنة عمان تحقق هبوط حاد لهذا السبب المفاجئ ويصل لهذا الحد المفاجئ في تعاملات اليوم!

وعادة يتوقف التداول عالمياً على أسعار الذهب والمعادن الثمينة في يوم السبت والأحد وذلك لاانه الإجازة الدورية للبورصة العالمية.

لذلك ينخف سعر الدولار وبرميل النفط، وبالتالي استقر سعر الذهب اليوم، لذا نقدم لكم أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم فيما يلي بالتفصيل:

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم 24 ابريل 2022

نقدم إليكم سعر الذهب بسلطنة عمان بالريال العماني في مقابل سعره بالدولار الأمريكي بالتفصيل فيما يلي:

أسعار جرام الذهب اليوم السعر بالريال العماني السعر بالدولار ذهب عيار 24 قيراط 23.94 ريال 62.16 دولار ذهب عيار 22 قيراط 21.95 ريال 56.98 دولار ذهب عيار 21 قيراط 20.95 ريال 54.39 دولار ذهب عيار 18 قيراط 17.96 ريال 46.62 دولار

سعر الذهب الاقتصادي في سلطنة عمان اليوم 24 ابريل 2022

والذهب الاقتصادي بسلطنة عمان والمتمثل في الذهب عيار 14 قيراط، والذهب عيار 12 قيراط قد سجل اليوم:

سعر أوقية الذهب في سلطنة عمان اليوم 24 ابريل 2022

وإليكم سعر كلاً من كيلو الذهب وأوقية الذهب في سلطنة عمان اليوم بالتفصيل فيما يلي:

سعر جنية الذهب في سلطنة عمان اليوم 24 ابريل 2022

أما عن سعر جنية الذهب اليوم بسلطنة عمان بالريال العماني في مقابل الدولار الأمريكي فقد سجل:

وبهذا نكون قدمنا إليكم سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم 24 ابريل 2022 بالريال العماني في مقابل الدولار الأمريكي بعد أن استقر اليوم بالأسواق المحلية كما استقر الذهب عالمياً، نرجو أن نكون قد افدناكم، تابعونا من أجل كل جديد.