لن تصدق كم يبلغ ثمن أغلى لوحة في العالم والتي تزين ردهات 'القصر العائم' لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .. رقم صادم يفوق التوقعات والخيال! (اتفرج الصورة)

فقد كشف موقع "آرت نت" أن اللوحة التي تم بيعها بمبلغ 450 مليون دولار، تتواجد حالياً على متن اليخت "سيرين" نقلاً عن جهتين لعبتا دوراً أساسياً في عملية شراء اللوحة.

وحينها تردد أن اللوحة التي يقدر عمرها بخمسة قرون قام أمير سعودي بشرائها لصالح ولي العهد السعودي.

ويُعتقد أن هذه اللوحة هي الوحيدة لدافنشي يمتلكها شخص وليس أحد المتاحف أو المراكز الفنية. ويرى بعض الخبراء أنها رُسمت بعد عام 1505.

وكانت اللوحة قد بيعت عام 2007 بملبغ ألف دولار باعتبارها تقليداً لأعمال دافنشي. لكن دار "كريستز" الشهير للمزادات أكدت أن "اللوحة أصلية وتعد من أهم الاكتشافات الفنية في القرن العشرين".

ويقول الناقد الفني بن لويس الذي ألف كتاب "ليوناردو الأخير" إن السعوديين دفعوا سعراً مبالغا فيه ثمناً لها بعد أن اعتقدوا أن القطريين أيضا يسعون للحصول عليها. وقال "في مرحلة ما خلال المزاد رفع السعوديون عرضهم من 370 إلى 400 مليون دولار دفعة واحدة. الآن يمكننا أن نقول بدرجة كبيرة من الثقة أن السعوديون كانوا يعتقدون أن القطريين ينافسونهم".

وتبين فيما بعد أن المنافس كان رجل الأعمال الصيني لوي يقيان الذي صرح فيما بعد أنه خسر سباق الاستحواذ على اللوحة.

يذكر أن عدد اللوحات التي رسمها دافنشي تبلغ 20 عملاً فقط.

ولا يعد تزيين اليخوت الفارهة بلوحات فنية باهظة الثمن أمراً نادراً. فقد سبق أن قام بذلك الملياردير البريطاني جو لويس والشيخ منصور بن زايد، صاحب نادي "مانشستر سيتي" البريطاني وصاحب يخت "توباز" الذي تقدر قيمته بنحو 400 مليون دولار وتزين مئات القطع الفنية النادرة يخته.

يذكر أن منصور بن زايد المولود عام 1970 هو نائب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات، وتقدر ثروته بنحو 40 مليار دولار.

القصر العائم

وكان اليخت سيرين يرسو قبل أسبوعين في موقع قريب من منتجع شرم الشيخ المصري حسب بيانات تعقب السفن. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز عام 2016 قصة شراء محمد بن سلمان اليخت العملاق الذي يعتبر من بين أفخم اليخوت في العالم، وكان لا يزال ولياً لولي العهد حينها.

وقالت الصحيفة إن الأمير لم يتمالك نفسه ولم يستطع مقاومة رغبته العارمة في امتلاك اليخت عندما وقعت عيناه عليه عام 2015 خلال عطلته الصيفية في جنوب فرنسا، فأوفد أحد مساعديه للقاء مالك اليخت يوري شيفلر، عملاق صناعة الفودكا الروسية، وعرض شراء اليخت منه.

وتم التوصل إلى اتفاق على صفقة الشراء خلال ساعات وعلى رأس ذلك سعر الشراء الذي بلغ 500 مليون يورو، أي ما يقارب 550 مليون دولار، حسبما نقلت الصحيفة عن أحد المقربين من شيفلر وآخر مقرب من الأمير.

وأخلى شيفلر اليخت في نفس اليوم الذي أبرم فيه الاتفاق بين الطرفين.

وحسب موقع متخصص في مجال تأجير اليخوت الفخمة، قامت شركة إيطالية ببناء هذا اليخت بناء على طلب شيفلر ودخل الخدمة عام 2011. ويبلغ طوله 134.9 متراً.

ونفذت شركة بريطانية تصميمه الداخلي، في حين قامت شركة أسبن أوينو الإيطالية المرموقة بوضع وتنفيذ التصميم الخارجي.

ويبلغ عدد طاقم اليخت 52 شخصاً وفيه خمسة عشر جناحاً وغرفة نوم رئيسية وهو قادر على استقبال 24 ضيفاً ويبلغ إجمالي وزنه 8231 طناً.

ويحوي اليخت عنبراً لطائرة عمودية خاصة باليخت ومهبطين للطائرات العمودية ومسبحاً في مياه البحر ومسبحين على ظهر اليخت وجاكوزي ساخن/بارد ونادياً رياضياً وصالون تجميل مع حمام شرقي.

كما يحتوي على جدار لممارسة رياضة التسلق وصالة سينما، وملعباً للأطفال وعنبراً لغواصة كبيرة، وحلبة رقص مع مسرح لتقديم الفرق الموسيقية حفلات على ظهر اليخت، وفرناً لخبز البيتزا يعمل على الحطب ومنقلا كبيراً للشواء وغرفة لمشاهدة الحياة البحرية.

وقد استاجر اليخت لفترة معينة رئيس شركة مايكروسوفت بيل غيتس عام 2014 مقابل خمسة ملايين دولار أسبوعيا.