مدبولي يستعرض مشروعات الشراكة المقترحة بين جهاز الخدمة…

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دوت الخليج – اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مع اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة (ليزر آند مور)، الجاري إنشاؤها حاليا بالمدينة الصناعية بالروبيكي بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الجلود.
وأضاف سعد أنه من المخطط أن تضم الشركة أربعة مصانع رئيسية هي: دباغة الجلود، والأسمدة العضوية، والجيلاتين والكولاجين، والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود.
كما شهد الاجتماع عرض مقترحات لعدد من المشروعات التي يدرس تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شراكة مع مجموعة من الشركات الأخرى.
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