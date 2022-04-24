مال وأعمال

الصادرات السلعية السعودية تقفز 64.7 % في فبراير

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وكالات _ ارتفعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 64.7%، لتبلغ 108.4 مليار ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بفيروس كورونا.

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وتعد قيمة الصادرات السلعية في فبراير هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا حسب البيانات المتاحة.

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كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 18.2%، لتبلغ 48.3 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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