الصادرات السلعية السعودية تقفز 64.7 % في فبراير

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وكالات _ ارتفعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 64.7%، لتبلغ 108.4 مليار ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بفيروس كورونا.
وتعد قيمة الصادرات السلعية في فبراير هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا حسب البيانات المتاحة.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 18.2%، لتبلغ 48.3 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.
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