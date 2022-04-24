انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – وزير المالية يعلن زيادة المعاشات لأكثر من 10 مليون مواطن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية بيان هام قبل لحظات يخص أصحاب المعاشات في شتي بقاع جمهورية مصر العربية بشأن زيادة المعاشات لهم. وأوضح معيط خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن مصر قامت بتوفير الحماية الإجتماعية لأصحاب المعاشات ومساندة الفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة حرب روسيا على أوكرانيا.وأضافت وزير المالية أن الدولة قامت بزيادة المعاشات لأكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد بنسبة تبلغ 13% حيث جري البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضية، وذلك بعد تبكيرها بسبب أزمة الحرب وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معاشات مايو 2022

أصدرت هيئة البريد القومي برئاسة الدكتور شريف فارق قراراً هام يخص أصحاب المعاشات بشأن صرف مستحقاتهم الخاصة بشهر مايو القادم.

وأعلنت هيئة البريد عن توفير سيارات متنقلة تابعة للهيئة يمكن لأصحاب المعاشات من خلال صرف معاشات مايو 2022 والذي تم البدء في صرفها بداية من أول أمس الجمعة عن طريق ماكينات الصرف الآلىATM وعبر المكاتب الرئيسية بالمحافظات وعدد من المكاتب داخل القاهرة

وأوضحت هيئة البريد أنه بدء عملية الصرف لمعاشات مايوم داخل جميع المكاتب بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم الأحد مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد,وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي والحدمن حدوث تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.