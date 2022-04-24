انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد – الأصفر ركن على الدائري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 1090 جنيهاً للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا.

عيار 14 سجل 591 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 951 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1090 جنيهاً للجرام.

عيار 24 سجل 1269 جينها للجرام.

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8880 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1991 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضهما

وتشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأنه من المرتقب أن ارتفاع اسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا ارتفاع سعر الدولار.

وأكد الكثير من المتابعين للأسواق العالمية للذهب، أن التحفيز الأمريكي سيكون أحد عوامل ارتفاع التضخم، وهذا بالطلع ينذر بارتفاع للذهب على المدى المتوسط، لذلك الرهان على استمرار وضع الهبوط لمدة طويلة ربما يكون رهان خاطئ ويجب علي الاجميع الانتباه لذلك حتي لا يتكبد الشخص الكثير من الخسائر بسبب هذا الرهان الخا