انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب في الأردن السبت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت بنحو 30 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة فقد انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 39.1 دينارا، والشراء إلى 37.6 دينارا.

عالميا، انخفضت أسعار الذهب،الجمعة، بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.01 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1952 دولارا للأونصة.

وانخفض الذهب بنحو 1.3% خلال الأسبوع.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن المركزي الامريكي سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.