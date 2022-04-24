انت الان تتابع خبر الصين تسجل رقما قياسيا بإنتاج الفحم الحجري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، أن إنتاج الفحم الخام في الصين، سجل نموا أسرع في آذار هذا العام، مدفوعا بسياسات زيادة الإنتاج والإمداد.

وقفز الإنتاج 14.8 بالمئة على أساس سنوي، إلى 396 مليون طن الشهر الماضي.

وذكرت الهيئة أن معدل النمو أعلى بمقدار 4.5 نقطة مئوية عن الفترة من كانون الثاني الى شباط هذا العام.

من جهة أخرى، استمرت واردات الفحم في الانكماش، حيث استوردت الصين 16.42 مليون طن من الفحم في الشهر الماضي، بانخفاض 39.9 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفع إنتاج الفحم الخام في البلاد بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.08 مليار طن، في الربع الاول من العام، بينما انخفضت الواردات بنسبة 24.2 بالمئة الى 51.81 مليون طن.