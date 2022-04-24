الطيران المدني: حركة الطيران تسير بشكل اعتيادي

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الرياض - احمد صلاح - أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن حركة الطيران في الأجواء الأردنية تسير بشكل اعتيادي وطبيعي في ساعات الصباح، مع بقاء تأثر المنطقة بالعواصف الرملية والرياح والأجواء غير المستقرة.

وقال مستو الأحد، إن حركة الطيران تأثرت جزئيا السبت، وذلك بسبب تشكل الغبار وعدم وضوح الرؤية، إلا أن جميع الطائرات هبطت في مطار الملكة علياء الدولي في عمان بـ"سلام"، ولم تحول أي طائرات مسارها الى مطارات اخرى.

وبين مستو أن بعض الطائرات اضطرت للبقاء في الأجواء مؤقتا الليلة الماضية في وقت ذروة تغير الطقس وما رافقه من رياح وغبار، ما ادى لحدوث تأخير مؤقت على عدد من الرحلات القادمة والمغادرة لمطار الملكة علياء، مشيرا الى أن عملية هبوط الطائرات تتضمن معايير ومحددات مدى الرؤية.

وأوضح رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، أن حركة الطائرات صباح اليوم الأحد منتظمة سواء للرحلات القادمة أو المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي.