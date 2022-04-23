وزير المالية السعودي: نتوقع نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع…

وكالات _ توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع بالمملكة هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) السبت عن الجدعان قوله، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 24 أبريل الجاري، إنّ “المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وأكد الجدعان، في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي المصري السعودي “ساما” الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنّ “التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي”.

وشدد على أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي.