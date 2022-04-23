انت الان تتابع خبر عاجل.. غبور يعطي مهلة لحاجزين السيارات لإستلامها بالسعر القديم.. قبل زيادتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات بالإعلان عن بشرى سارة لجميع المستهلكين، وذلك بعدما تعاونت مع جهاز حماية المستهلك لتجديد الحجز الذي يخص كل الحاجزين بنفس السعر الذي يأتي في إيصال الحجز، وذلك يكون لجميع حاجزين سيارات هيونداي الكورية وشيري الصينية وهافال الصينية

غبور يعطي مهلة لحاجزين السيارات لإستلامها بالسعر القديم

وكشف وكيل العلامات الثلاثة في بيان رسمي، قائلاً “نرجو من السادة الحاجزين سداد كامل قيمة السيارة المحجوزة في مدة أقصاها نهاية يوم 30 أبريل 2022 علما بان معارض الشركة تعمل أيام الجمعة والسبت، في حالة عدم السداد خلال هذا الميعاد فان ذلك يعنى عدم رغبة من السادة الحاجزين في استكمال إجراءات الحجز، والتعاقد وعلى أثره ستقوم الشركة برد مبالغ الحجز السابق سدادها خلال عشرة أيام عمل التالية لانقضاء المدة المذكورة”.