رئيس الوزراء يتابع جولته بالعاشر من رمضان ويتفقد مقر مجموعة…

وخلال تفقده ارجاء شركة المركزات، إحدي شركات المجموعة، بما في ذلك مراحل الانتاج، استمع رئيس الوزراء إلى شرح أحمد السباعي، المدير العام للشركة، حول نشاط عمل مجموعة شركات المصرية السويسرية، التى تتواجد بالسوق المصرية منذ عام 1995، حيث أشار إلى أن المجموعة تضم شركة المصرية السويسرية للمركزات، والتى تم انشاؤها عام 2013 برأس مال 40 مليون جنيه مصري، على مساحة 6000 مترمربع، وذلك لتصنيع منتجات المركزات، والتى تشمل الصلصة، والمربى، والعصير، بطاقة انتاجية 3000 طن شهري، من خلال الاعتماد على خط انتاج معجون الطماطم، والفاكهة، بعبوات ومقاسات مختلفة سواء برطمان، أو صفيح، أو اكياس، وذلك سعياً لتلبية احتياجات وانماط الاستهلاك المختلفة.