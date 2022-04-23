صندوق النقد يحذر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا

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الرياض - احمد صلاح - حذر صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا.

وحضّ مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف أوروبا، ألفريد كامر، دول المنطقة على اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.

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وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قال كامر في مقابلة على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "أنه على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر".

وأضاف كامر "لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوروبي".

وذكر أن اقتصادات منطقة اليورو الأكبر، باستثناء إسبانيا، ستكون ضعيفة في 2022 وستسجّل نموا نسبته صفر تقريباً خلال فصل أو فصلين، ويمكن حتى أن تسجّل ركوداً تقنياً عبر تسجيل نمو سلبي في فصلين متتاليين، لكن صندوق يتوقع أن تتعافى هذه الاقتصادات في النصف الثاني من العام الحالي.