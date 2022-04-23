ورشة العمل الاقتصادية تواصل أعمالها لليوم الثالث

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الرياض - احمد صلاح - تواصل ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، السبت، أعمال اليوم الثالث من الجولة الخامسة، بمشاركة قطاعي الرعاية الصحية والمياه.

وناقشت الورشة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها القطاعات منذ بداية الورشة، والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر شباط بدعوة ملكية، وبمشاركة أكثر من 300 شخصية، وتستهدف 14 قطاعا رئيسيا يتفرع منها ثلاثة قطاعاتٍ فرعية.

وقال وزير الصحة فراس الهواري، إن "النقاشات ضمت القطاع المدني والعسكري والطبي الخاص والتأمين الصحي، بالإضافة للضمان الاجتماعي".

وأضاف، أن معظم الفئات التي تتعلق بالقطاع الصحي تم اللقاء بها، وفي النهاية يجب أن نخرج باستراتيجية عامة للقطاع الصح بشكل عام.

"الاستراتيجية تعرضت إلى محاور عديدة كالحوكمة والحوسبة والجودة وإحياء السياحة العلاجية، وهي خطط متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي بمختلف فئاته"، وفق الهواري.

وأكّد الهواري أن الوزارة بدأت بجزء كبير مما تم دراسته مثل الحوكمة وإعادة هيكلة للوزارة وإضافة خدمات جديدة للمواطنين وتخصصات جديدة وافتتاح مراكز صحية وتوصيل الأدوية إلى المنازل.