جنبلاط عبر تويتر: لا ​كهرباء​ أردنية ولا تمويل من ​البنك الدولي​

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الرياض - احمد صلاح - دعا السياسي اللبناني ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” ​وليد جنبلاط​ ، لاقالة وزير الطاقة اللبناني ، بسبب التعثرات في ملف استيراد الطاقة من الاردن.

وقال جنبلاط في تغريدة عبر تويتر : “أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطّاقة المتجوّل بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم، والحُكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمّر؟.

وأضاف : وأليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأنّ لا ​كهرباء​ أردنيّة ولا تمويل من ​البنك الدولي​.

ودعا جنبلاط الى إصلاح جذري في ​وزارة الطاقة.

اليس الوقت المناسب لاقالة وزير الطاقة المتجول بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم والحكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر .اليس الوقت ان يكشف رئيس الوزراء بان لا كهرباء اردنية ولا تمويل من البنك الدولي اذا لم يتم الاصلاح الجذري في وزارة الطاقة