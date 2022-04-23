انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات اليوم السبت بالأسواق.. الطماطم عقلت وانخفضت تاني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت بشكل بسيط أسعار الخضروات اليوم السبت 23 أبريل 2022 في كل الأسواق، وذلك يأتي بعد موجه الارتفاعات الكبيرة التي طرأت ليها واستمرت عليها منذ بداية شهر رمضان المبارك، وهي التي جعلت الكثيرين يبتعدون عن الشراء أثناء هذه الفترة. زيادة معدل الصادرات من السوق المحلي وأكد حاتم النجيب رئيس شعبة الفواكه والخضروات، أن معدل الصادرات من السوق المحلي يرتفع عن 5.6 مليون طن، وهي أهم المميزات الكبيرة، وأكد أيضاً على أن زيادة معدل الصادرات لا يؤثر على حجم المقدم في الأسواق وكل المنتجات الزراعية، وهولا يؤثر سلباً على مستويات الزيادة الخاصة بأسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية.