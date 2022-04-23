عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس…

العربية نت _ زادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الخامس على التوالي، حيث يحفز ارتفاع الأسعار وتشجيع الحكومة الشركات على زيادة الإنتاج.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الصادر أمس الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد بواقع اثنين إلى 695 على مدار الأسبوع المنتهي في 22 من أبريل، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2020.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، طلبت الحكومة الأميركية من الشركات زيادة إنتاج النفط والغاز لمساعدة الحلفاء على التخلي عن موارد الطاقة الروسية.

زاد عدد حفارات النفط هذا الأسبوع بواقع واحد إلى 549، أعلى مستوى منذ أبريل 2020، كما زاد عدد حفارات الغاز بواقع واحد أيضا إلى 144 ليحاكي عددا تم تسجيله آخر مرة في في مطلع أكتوبر 2019.

وعلى الرغم من أن عدد الحفارات قد ارتفع لمدة قياسية بلغت 20 شهرا على التوالي حتى مارس، إلا أن الزيادات الأسبوعية كانت في الغالب بأرقام في خانة الآحاد.

ولا يزال إنتاج النفط أقل بكثير من مستوياته القياسية قبل الجائحة، حيث تركز العديد من الشركات أكثر على إعادة الأموال إلى المستثمرين وسداد الديون بدلا من زيادة الإنتاج.