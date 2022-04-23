انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه التي وردت للسوق المركزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3973 طنا، منها 3121 طن خضار و561 طن فواكه و290 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها:

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره من 20 إلى 40 قرشا

البصل الناشف 25 – 35 قرشا

البطاطا 35 – 60 قرشا

البندورة 15 – 30 قرشا

الجزر 25 – 35 قرشا

الخيار 15 – 25 قرشا

الزهرة 10 – 25 قرشا

الكوسا 20 – 50 قرشا

الليمون 100 – 150 قرشا

الموز البلدي 50 – 75 قرشا