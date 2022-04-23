كندا: مجموعة العشرين لا تستطيع العمل في وجود روسيا

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سي إن بي سي _ قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند الجمعة 22 أبريل، إن من المستحيل التعاون مع روسيا في مجموعة العشرين طالما أن موسكو تخوض حرباً في أوكرانيا.
وقالت فريلاند “مجموعة العشرين لا تستطيع العمل بفعالية مع وجود روسيا على الطاولة نفسها”، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني سيرهي مارشينكو في واشنطن، حيث عقدت دول مجموعة العشرين محادثات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وكان الخلاف حول الوجود الروسي جلياً طوال الأسبوع إذ انسحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غربية أخرى من الاجتماعات كلما تحدث المسؤولون الروس.
وأدت الانقسامات إلى فشل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في الاتفاق على بيان يوضح مجالات التوافق بشأن قضايا رئيسية مثل إعفاء البلدان الفقيرة من الديون والآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ.
وتضم مجموعة العشرين دولاً غربية اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، إضافةً للصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، التي لم تنضم إلى العقوبات التي يقودها الغرب ضد روسيا.
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