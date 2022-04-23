انت الان تتابع خبر نستله ترفع أسعار منتجاتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رفعت شركة "نستله" ، كبرى شركات الأغذية والمشروبات عالمياً، أسعارها ما يزيد عن 5٪ في الربع الأول من هذا العام، ما يرفع التكلفة على المستهلكين. وكان المستهلكون في الولايات المتحدة هم الأكثر تضررًا، حيث بلغ الارتفاع 8.5٪، بحسب تقرير أرباح الشركة الصادر يوم الخميس. وسجلت أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 7.7٪، لتأتي في المرتبة الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "مارك شنايدر" أن مزيداً من الزيادات ستطرأ على الأسعار في الأشهر القادمة. وقال في بيان: "لقد رفعنا الأسعار بطريقة مسؤولة وشهدنا طلبًا مستمراً من المستهلكين." وأوضح "أن تضخم التكاليف مستمر في الزيادة بشكل حاد، الأمر الذي سيتطلب ارتفاعًا في الأسعار على مدار العام."

وقد سجلت شركة "نستله" زيادة في إجمالي مبيعاتها بنحو 5.4٪ خلال الربع الأول، وتتوقع نمواً بنسبة 5٪ للعام الحالي. وسجلت العلامات التجارية مثل بورينا بيت كير، نسكافيه، وكيتكات المساهمة الأكبر في نموها خلال الربع الأول.



ويذكر أن ارتفاع التكاليف قد يؤثر سلبًا على الأرباح. حيث تتوقع الشركة أن يكون هامش الربح الأساسي للعام الجاري بين 17 و17.5٪، مقارنة بـ 17.4٪ في العام 2021.

وكان رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" حذر تصريح صحفي هذا الأسبوع من "أن الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية"، وأضاف أن "الأسعار قد ترتفع بنسبة تصل إلى 37٪ نتيجة للحرب في أوكرانيا".