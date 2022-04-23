انت الان تتابع خبر البنك الدولي: الأردن بحاجة لاستجابة طارئة لأزمة أسعار الغذاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بصفته محافظ الأردن في مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2022، التي تعقد حاليا في واشنطن.

المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي ماري بانغيستو، أكدت خلال لقائها بالشريدة، على هامش اجتماعات الربيع، على أهمية إصلاحات الأردن في قطاعي الطاقة والمياه.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: “سعدت بلقاء وزير التخطيط ناصر الشريدة وأدعم الأردن نحو الالتزام بالإصلاحات في الطاقة والمياه”.

وأضافت أنه “جرى الاتفاق على الحاجة إلى الاستجابة بشكل عاجل لأزمة أسعار الغذاء والطاقة، مع مراعاة أهداف التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك الرقمنة بهدف تحقيق النمو الشامل وخلق وظائف”.