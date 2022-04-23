انت الان تتابع خبر ارتفاع إنفاق الأردنيين على السفر 124% والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2022، بنسبة 124,4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق بيانات البنك المركزي التي اطلعت عليها "هلا أخبار"، فقد وصل انفاق الأردنيين على السفر إلى 99,2 مليون دينار حتى نهاية شباط الماضي.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع عائدات الأردن من الدخل السياحي خلال شهر آذار/ مارس الماضي، بمقدار 230.5 مليون دينار (325.0 مليون دولار) أو ما نسبته 346.3% عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي ليصل إلى 297.0 مليون دینار (418.9 مليون دولار). حيث جاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال الشهر ذاته بنحو 307.3 ألف سائح ليصل إلى 381.1 ألف سائح.

وخلال الربع الأول من عام 2022، حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بقيمة 453.1 مليون دينار (639.1 مليون دولار) أو ما نسبته 251.4% ليصل إلى 633.3 مليون دينار (893.2 مليون دولار). مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 584.1 ألف سائح ليصل إلى 780.2 ألف سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 34.3% من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 24.2% من إجمالي الدخل السياحي، أبرزها العراق (7.0%)، وسوريا (6.6%)، وفلسطين (3.4%). أما في المرتبة الثالثة، فجاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي بنسبة مساهمة بلغت 23.4%، ومن أبرزها السعودية (14.2%)، والكويت (4.7%) ، وعمّان (1.6%). وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 9.3%، ومن أبرزها فرنسا (1.4%)، ألمانيا (1.3%)، وبريطانيا (%0.9). أما الولايات المتحدة الأميركية، فشكلت ما نسبته 3.0% من إجمالي الدخل السياحي.