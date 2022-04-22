ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو في 2022 إلى 2.2%

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قال مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة الألمانية ستخفض توقعاتها للنمو لأكبر اقتصاد في أوروبا لعام 2022 إلى 2.2 بالمئة من 3.6 بالمئة، في ظل الحرب في أوكرانيا.
وأضاف المصدر أنها تتوقع أن يرتفع النمو قليلا إلى 2.5 بالمئة في 2023.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية المحدثة.
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