مال وأعمال

ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو في 2022 إلى 2.2%

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قال مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة الألمانية ستخفض توقعاتها للنمو لأكبر اقتصاد في أوروبا لعام 2022 إلى 2.2 بالمئة من 3.6 بالمئة، في ظل الحرب في أوكرانيا.

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وأضاف المصدر أنها تتوقع أن يرتفع النمو قليلا إلى 2.5 بالمئة في 2023.

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ومن المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية المحدثة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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