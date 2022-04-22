أكبر صناديق العالم السيادية يخسر 74 مليار دولار بسبب الحرب…

بلومبرج _ أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أمس الخميس، تسجيل خسائر بقيمة 74 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتلك هي أول خسائر ربع سنوية لأكبر صندوق سيادي في العالم منذ 2020، بسبب الحرب الأوكرانية وإجراءات الإغلاق في الصين نتيجة تجدد تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان للصندوق الموجود مقره في العاصمة أوسلو فإن إجمالي قيمة أصوله تراجعت بنسبة 9.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الصندوق البالغة قيمة أصوله 3.1 تريليون دولار، وأكبر مالك في العالم للشركات المطروحة للتداول في البورصات كان يواجه بالفعل أسوأ نظرة مستقبلية حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى تدهور أسواق المال.

من ناحيته، قال تروند جراندي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق إن الصندوق الذي حقق عائدا على الاستثمار في العام الماضي بنسبة 5.14%، مازال يتراجع لكن ليس بشدة خلال الربع الثاني، مضيفا أن حالة الغموض تزايدت بشدة بسبب ما يحدث في أوكرانيا.

كان نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي للصندوق، قد حذر فى يناير الماضي من أنه من غير المحتمل استمرار النمو الذي سجله الصندوق طوال الـ 25 عاما الماضية، حيث كانت أسعار الفائدة في ذلك الوقت منخفضة عند مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الأسهم إلى أعلى مستوياتها واستمرار معدل التضخم مرتفعا لفترة طويلة.